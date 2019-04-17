Глава Сахалина пообещал расселить аварийное жилье к 2021 году

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-17T17:00:53+03:00

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Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко изучил состояние жилья на острове. Как сообщает информационное агентство «Сахалин-Курилы», глава региона три часа общался с жильцами аварийного дома № 1 на улице Полевого.

«Конечно, так жить нельзя: окна прогнившие, стены и потолок в трещинах, в полу — дыры, зимой — сквозняки. В 21 веке люди топят квартиры печью! Про удобства и не говорю, - сообщил в Instagram Валерий Лимаренко. - Руководству муниципалитета дана задача ускорить строительство нового жилья

По мнению жительницы Марины Шестовицкой, главная проблема дома - в квартирах нет ни душа, ни ванны. Можно посещать баню, но, например, ее маме, ветерану труда, такие походы часто не по силам.

По поручению главы региона, уже в этом году в Курильске и селе Китовом начнут строить три дома. Еще два дома — на 21 и 18 квартир — будут сданы в селе Рейдово. А для переселения жителей сел Горное и Горячие Ключи планируется возвести более 9 тыс. кв, метров.

«В течение двух лет на Сахалине и Курилах мы полностью закроем проблему жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, хотя изначально это планировалось сделать за шесть лет. На мой взгляд, решение этого вопроса нельзя откладывать, необходимо в кратчайшие сроки переселить людей из домов, опасных для жизни, — заявил Валерий Лимаренко.

На Сахалине и Курилах с высокой степенью износа – примерно 9 процентов жилфонда. Врио губернатора поставил перед правительством задачу в три раза ускорить переселение людей из ветхих домов, решить вопрос до конца 2020 года. Для достижения этой цели в три раза увеличено финансирование жилищной программы — с 1,2 до 4,1 миллиарда рублей.

Официально на приграничном Итурупе признано аварийным более 7 тысяч квадратных метров жилья, но еще более 10 тысяч специалисты оценивают как «дома с высокой степенью износа». Под возведение домов на Итурупе выделено 18 земельных участков. 2,5 гектара земли будет передано муниципалитету по соглашению с Минобороны.

Кроме замены ветхому жилью будут возводить на острове и арендное. Это нужно в том числе и для того, чтобы привлекать в район нужных специалистов. Сахалинское ипотечное агентство начало возводить четыре дома (суммарно 90 квартир), но потом стройку заморозили. Принято решение возобновить работы и сдать многоэтажки до нового года. Тогда новоселье смогут отметить врачи, педагоги, сотрудники силовых структур и другие бюджетники.

ИСТОЧНИК KP.RU