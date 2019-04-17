2019-04-17T17:00:53+03:00
Общество

Глава Сахалина пообещал расселить аварийное жилье к 2021 году

Валерий Лимаренко лично три часа общался с жильцами не пригодного для проживания дома
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко изучил состояние жилья на острове. Как сообщает информационное агентство «Сахалин-Курилы», глава региона три часа общался с жильцами аварийного дома № 1 на улице Полевого.

«Конечно, так жить нельзя: окна прогнившие, стены и потолок в трещинах, в полу — дыры, зимой — сквозняки. В 21 веке люди топят квартиры печью! Про удобства и не говорю, - сообщил в Instagram Валерий Лимаренко. - Руководству муниципалитета дана задача ускорить строительство нового жилья

По мнению жительницы Марины Шестовицкой, главная проблема дома - в квартирах нет ни душа, ни ванны. Можно посещать баню, но, например, ее маме, ветерану труда, такие походы часто не по силам.

По поручению главы региона, уже в этом году в Курильске и селе Китовом начнут строить три дома. Еще два дома — на 21 и 18 квартир — будут сданы в селе Рейдово. А для переселения жителей сел Горное и Горячие Ключи планируется возвести более 9 тыс. кв, метров.

«В течение двух лет на Сахалине и Курилах мы полностью закроем проблему жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, хотя изначально это планировалось сделать за шесть лет. На мой взгляд, решение этого вопроса нельзя откладывать, необходимо в кратчайшие сроки переселить людей из домов, опасных для жизни, — заявил Валерий Лимаренко.

На Сахалине и Курилах с высокой степенью износа – примерно 9 процентов жилфонда. Врио губернатора поставил перед правительством задачу в три раза ускорить переселение людей из ветхих домов, решить вопрос до конца 2020 года. Для достижения этой цели в три раза увеличено финансирование жилищной программы — с 1,2 до 4,1 миллиарда рублей.

Официально на приграничном Итурупе признано аварийным более 7 тысяч квадратных метров жилья, но еще более 10 тысяч специалисты оценивают как «дома с высокой степенью износа». Под возведение домов на Итурупе выделено 18 земельных участков. 2,5 гектара земли будет передано муниципалитету по соглашению с Минобороны.

Кроме замены ветхому жилью будут возводить на острове и арендное. Это нужно в том числе и для того, чтобы привлекать в район нужных специалистов. Сахалинское ипотечное агентство начало возводить четыре дома (суммарно 90 квартир), но потом стройку заморозили. Принято решение возобновить работы и сдать многоэтажки до нового года. Тогда новоселье смогут отметить врачи, педагоги, сотрудники силовых структур и другие бюджетники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин сменил начальника Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Доллар впервые с 25 марта опустился ниже 64 рублей
В Новороссии оценили шансы Зеленского на урегулирование конфликта в Донбассе
Кардиолог прокомментировал исследования об опасности частого пульса
Новак: перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» абсолютно нецелесообразно
ФК «Спартак» оштрафован на 150 тыс. рублей за оскорбления ФК «Ростов»
Китайский ВВП в первом квартале вырос на 6,4%
Кокорин извинился перед Паком и выразил желание «по-человечески примириться»
В отношении профессора РГУ нефти и газа возбудили уголовное дело за хищение 55 миллионов рублей
Путин о возможности встречи в «Нормандском» формате: мне об этом ничего не известно
Ушаков: идет активная подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына
Правительство РФ повысит пособие по уходу за детьми в с 2020 года
Кабриолеты Aurus заменят советские ЗиЛ -41047
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных купюр номиналом 2000 рублей
Глава МИД Японии может приехать в Москву
Московский суд продлил арест украинских моряков на три месяца
Медведев рассказал о проведении всероссийской диспансеризации
У безработного москвича угнали внедорожник за 5 миллионов рублей
Эксперт МЧС назвал роковые ошибки при тушении пожара в Париже
Кинолента Лунгина "Братство" выйдет в прокат 10 мая
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Франция объявила конкурс на восстановления шпиля Нотр-Дама
США и Польша достигли прогресса в вопросе размещения базы в республике