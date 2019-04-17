ФК «Спартак» оштрафован на 150 тыс. рублей за оскорбления ФК «Ростов»

СЕГОДНЯ 17:20 2019-04-17T17:20:08+03:00

По итогам матча с «Ростовом» в рамках 32-го тура РПЛ «Спартак Москва» был вынужден заплатить 150 тысяч рублей штрафа за оскорбление болельщиками команды «Ростова»

Изменить размер текста: A A

Московский «Спартак» был оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского Футбольного Союза за неподобающее поведение болельщиков.

За скандирование оскорбительных кричалок в адрес команды соперника «Спартак» заплатит 100 тысяч рублей и еще 50 за неподобающее поведение одного из болельщика, который во время матча начал раздеваться догола.

«Болельщики скандировали нецензурные выражения. Также было еще одно нарушение: неправомерные действия зрителя, нарушающие общественные нормы и нормы морали путем обнажения интимных частей тела во время матча». – сказал глава комитета Артур Григорьянц.

Без штрафов не обошлись и другие клубы РПЛ:

100 тысяч заплатил московский «Динамо» за нецензурные выкрики своих болельщиков в адрес тренера «Краснодара» и еще 5 за выброшенную на поле с трибун дымовую шашку.

«ЦСКА» в матче с «Оренбургом» заплатят 100 тысяч за бурное поведение своих болельщиков, отдельный штраф в 30 тысяч заплатит тренер «армейцев» за выход за пределы технической зоны.

«Рубин» заплатит 40 тысяч за оскорбления судьи на матче против тульского «Арсенала».

И, наконец, «Енисей» оштрафован на 30 тысяч за оскорбительные кричалки в адрес футболистов «Уфы».

ИСТОЧНИК KP.RU