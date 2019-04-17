СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-17T17:06:09+03:00

В отношении профессора РГУ нефти и газа возбудили уголовное дело за хищение 55 миллионов рублей Фото: сайт НОЦ ЭТ ТД

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Против профессора Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, Юрия Суховерхова, возбудили уголовное дело по факту хищения 55 миллионов рублей.

Дело в том, что мужчина, являясь генеральным директором ООО «Малое инновационное предприятие губкинского университета "НОЦ ЭТ ТД", в течение нескольких лет уклонялся от выплаты налогов с организации. Также профессор РГУ не уплатил в полном объеме налог на добавленную стоимость и налог на прибыль компании за период с 2014-2015 год. В сумме долг за несколько лет составил 55 миллионов рублей.

Во вторник, 16 апреля, против Суховерхова возбудили уголовное дело. Накануне состоялась налоговая проверка с участием представителя СК РФ по Москве. В итоге, в отношении 55-летнего генерального директора ООО «НОЦ ЭТ ТД» Суховерхова было возбуждено дело по статье "Преступление в сфере экономики".

Организация Юрия Суховерхова в основном занимается проведением постоянного анализа текущих и перспективных запросов потребителей на рынке выполнения работ по диагностике и экспертизе промышленной безопасности объектов нефтегазового комплекса.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне прошлого года в Москве задержали преподавателя университета, который насмерть сбил беременную женщину. Сидевший за рулём авто Михаил Исаханов от медицинского освидетельствования отказался. Позже стало известно, что лихач - сотрудник Московского финансово-промышленного университета «Синергия».

ИСТОЧНИК KP.RU