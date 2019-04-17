2019-04-17T17:25:07+03:00
Экономика

Китайский ВВП в первом квартале вырос на 6,4%

При этом, с ростом экономики задолженность жителей КНР по кредитным картам выросла на 23%
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Китайский ВВП в первом квартале вырос на 6,4%Китайский ВВП в первом квартале вырос на 6,4%Фото: REUTERS
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За первый квартал 2019 года ВВП Китая прибавил 6,4%. Это больше, чем 6,3%, на которые рассчитывали китайские эксперты. Фактор превышенных ожиданий отправил в рост акции большинства местных компаний.

Однако одновременно с ростом экономики в Китае задолженность жителей страны по кредитным картам выросла на 23%. Известно, что объем долга в КНР растет заметно быстрее, чем ВВП, сообщает "РБК".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года стало известно о том, что МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2018-2019 году на прежнем уровне. Эксперты отмечают восстановление российской экономики после рецессии 2015-2016 годов.

А в феврале это года выяснилось, что Росстат зафиксировал рекордный рост экономики за последние шесть лет. Ведомство сообщило о росте ВВП на 2,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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