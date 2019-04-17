Кардиолог прокомментировал исследования об опасности частого пульса

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-17T17:49:05+03:00

По словам специалиста факт о том, ритм сердечных сокращений влияет на жизнь пациентов, давно известен Фото: Евгения ГУСЕВА

По словам специалиста, тот факт, что ритм сердечных сокращений влияет на жизнь пациентов, давно известен

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Тот факт, что частый пульс находящегося в состоянии покоя мужчины повышает риск наступления преждевременной смерти в два раза, давно известен. Таким образом кардиохирург Владимир Хорошев прокомментировал выводы, сделанные учеными на основе 50-летнего исследования сердечных сокращений, подтвердив, что «действительно укорачивает» жизнь.

Кардиохирург назвал пульс от 50 до 65 «наиболее оптимальным». По его словам, «всё, что выше, приводит к повышенному износу миокарда, повышенной выработке ресурса, который отпущен мышце сердца». «Следовательно, возникает нехватка внутриклеточной электроэнергии. То есть начинается постепенная гибель миокардиальных клеток», — заключил хирург в беседе с RT.

Ранее сайт kp.ru сообщал о результатах исследования, согласно которому риск наступления преждевременной смерти увеличивается в два раза, если пульс находящегося в состоянии покоя мужчины превышает 75 ударов в минуту.

ИСТОЧНИК KP.RU