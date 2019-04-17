2019-04-17T17:59:52+03:00
Политика

В Новороссии оценили шансы Зеленского на урегулирование конфликта в Донбассе

Экс-спикера парламента Новороссии рассказал, что в случае победы перед новым президентом будет стоять очень сложная задача
Елена АКИМОВА
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Эксперт оценил шансы Зеленского на урегулировании конфликта на ДонбассеЭксперт оценил шансы Зеленского на урегулировании конфликта на ДонбассеФото: REUTERS
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На предстоящих выборах президента Украины Владимира Зеленского будут поддерживать не менее 70% жителей страны. В случае победы перед новым главной государства будет стоять важная задача – завершение конфликта в Донбассе. Многие уверены, что это окажется актеру не под силу, так как он не имеет четкий план и опыт урегулирования подобных конфликтов.

Но есть и те, кто верят в кандидата в президенты. Экс-спикера парламента Новороссии Олег Царёв уверен, что решить вопрос с Донбассом будет сложно, но «в любом случае шанс на выполнение минских соглашений и как следствие завершения конфликта».

- Шансы на завершение ситуации при Зеленском гораздо выше, чем при Порошенко. Конечно, ему придется учитывать позицию США, принимать во внимание сопротивление украинских радикалов, - цитирует ИА «НСН» слова Царева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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