В Новороссии оценили шансы Зеленского на урегулирование конфликта в Донбассе

СЕГОДНЯ 17:59 2019-04-17T17:59:52+03:00

Экс-спикера парламента Новороссии рассказал, что в случае победы перед новым президентом будет стоять очень сложная задача

Изменить размер текста: A A

На предстоящих выборах президента Украины Владимира Зеленского будут поддерживать не менее 70% жителей страны. В случае победы перед новым главной государства будет стоять важная задача – завершение конфликта в Донбассе. Многие уверены, что это окажется актеру не под силу, так как он не имеет четкий план и опыт урегулирования подобных конфликтов.

Но есть и те, кто верят в кандидата в президенты. Экс-спикера парламента Новороссии Олег Царёв уверен, что решить вопрос с Донбассом будет сложно, но «в любом случае шанс на выполнение минских соглашений и как следствие завершения конфликта».

- Шансы на завершение ситуации при Зеленском гораздо выше, чем при Порошенко. Конечно, ему придется учитывать позицию США, принимать во внимание сопротивление украинских радикалов, - цитирует ИА «НСН» слова Царева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина готовится голосовать за Зеленского, а Порошенко вывозит деньги самолетами

21-го апреля Украина выберет себе нового президента, а пока действующий глава страны Петр Алексеевич потешает народ: то сдает публично анализы, то врывается в телестудии, то поет и танцует на стадионе и дебатирует сам с собой, не собрав и пятой части стадиона в свою поддержку (подробности)

Богдан Безпалько: Пиарщики Порошенко с поведением по дебатам явно просчитались

Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФпрокомментировал несостоявшуюся в Киеве стадионную дуэль двух кандидатов в президенты и сделанные там заявления Порошенко (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU