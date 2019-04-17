СЕГОДНЯ 18:07 2019-04-17T18:07:38+03:00

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Президент России Владимир Путин сменил начальника Управления Кремля по приграничному сотрудничеству. Глава государства принял решение освободить от должности Олега Говоруна и назначить на его место Алексея Филатова, который был замглавы Управления.

"Освободить Говоруна Олега Марковича от должности начальника Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству. Назначить Филатова Алексея Евгеньевича начальником Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству", - говорится в указе, опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, Путин создал в Управление по приграничному сотрудничеству в октябре прошлого года, подписав указ о преобразовании президентского управления по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ. Как было сказано в документе Управление было создано «в целях совершенствования деятельности администрации президента». Новый орган с самого начала его создания возглавлял Олег Говорун.

ИСТОЧНИК KP.RU