Доллар впервые с 25 марта опустился ниже 64 рублей

СЕГОДНЯ 18:03 2019-04-17T18:03:44+03:00

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Курс доллара к российской валюте на открытии торгов Московской биржи опустился на 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов и в итоге составил 63,98 рубля.

К слову, в последний раз курс американской валюты находился ниже отметки в 64 рублей 25 марта 2019 года.

А курс евро на открытии торгов рос до 72,44 рубля, но к концу снизился на 2 копейки, сообщает "РИА ФАН".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях стало известно, какой курс доллара будет в этом году. Минэкономразвития скорректировало валютный прогноз. По мнению российских чиновников, средний курс на этот год - 65,1 рубля за доллар. А в следующем доллар должен стать не намного, но еще крепче - 64,9 рубля за "бакс".

А 19 февраля текущего года курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару. На открытии торгов Московской биржи курс евро подешевел на 9,8 копейки, доллара - на 75 копеек..

ИСТОЧНИК KP.RU