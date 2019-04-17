Медведев рассчитывает, что цены на бензин больше расти не будут
Во время отчета о работе правительства в Госдуме Дмитрий Медведев объявил, что сейчас в России нет причин для роста цен на топливо.
Премьер отметил, что в начале года стоимость топлива увеличивалась в связи с повышением НДС. Тогда цены повысились в среднем на 1,5 %. Сейчас они стабилизировались и никаких оснований для их дальнейшего повышения нет.
Напомним, в апреле правительство подписало соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен на нефтепродукты на три месяца. Затем было решено его продлить ещё на три месяца, до 1 июля.
- Я надеюсь, что все останется именно в тех пределах, которые мы и обозначали, - добавил Медведев.
ИСТОЧНИК KP.RU