2019-04-17T18:17:17+03:00
Экономика

Медведев рассчитывает, что цены на бензин больше расти не будут

По мнению премьер-министра, объективных причин для роста стоимости топлива не существует
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Правительство не видит основания для роста цен на бензин в ближайшее время.Правительство не видит основания для роста цен на бензин в ближайшее время.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Во время отчета о работе правительства в Госдуме Дмитрий Медведев объявил, что сейчас в России нет причин для роста цен на топливо.

Премьер отметил, что в начале года стоимость топлива увеличивалась в связи с повышением НДС. Тогда цены повысились в среднем на 1,5 %. Сейчас они стабилизировались и никаких оснований для их дальнейшего повышения нет.

Напомним, в апреле правительство подписало соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен на нефтепродукты на три месяца. Затем было решено его продлить ещё на три месяца, до 1 июля.

- Я надеюсь, что все останется именно в тех пределах, которые мы и обозначали, - добавил Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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