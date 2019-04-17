Более двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Мега Химки" из-за угрозы взрыва
Из московского ТЦ "Мега Химки" было эвакуировано более двух тысяч человек, в том числе 30 детей. Причиной стало срабатывание пожарной сигнализации.
В Москве эвакуируют ТЦ Мега Химки.
- В помещении охраны произошло подгорание пищи на плите, произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации, - прокомментировали в экстренных службах области.
На данный момент на месте находятся пожарные и спасатели, сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Москве 600 человек были эвакуированы из торгового центра из-за пожарной сигнализации. Пожарные в ходе проверки здания возгорания не обнаружили. Выяснилось, что произошло задымление при приготовлении пищи.
А 5 апреля, в торговом центре "Центр" в городе Дмитрове Московской области сработала пожарная сигнализация. На тот момент в залах и кафе ТЦ было более сотни человек.
ИСТОЧНИК KP.RU