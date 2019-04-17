СЕГОДНЯ 18:25 2019-04-17T18:33:27+03:00

Более двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Мега Химки" из-за угрозы взрыва Фото: Ольга Крыльцова

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Из московского ТЦ "Мега Химки" было эвакуировано более двух тысяч человек, в том числе 30 детей. Причиной стало срабатывание пожарной сигнализации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703773" frameborder="0"></iframe> В Москве эвакуируют ТЦ Мега Химки.

- В помещении охраны произошло подгорание пищи на плите, произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации, - прокомментировали в экстренных службах области.

На данный момент на месте находятся пожарные и спасатели, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Москве 600 человек были эвакуированы из торгового центра из-за пожарной сигнализации. Пожарные в ходе проверки здания возгорания не обнаружили. Выяснилось, что произошло задымление при приготовлении пищи.

А 5 апреля, в торговом центре "Центр" в городе Дмитрове Московской области сработала пожарная сигнализация. На тот момент в залах и кафе ТЦ было более сотни человек.

ИСТОЧНИК KP.RU