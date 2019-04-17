Госдума приняла закон о приравнивании электронного полиса ОСАГО к бумажному

СЕГОДНЯ 18:57 2019-04-17T19:02:24+03:00

Более того, извещение о ДТП можно будет оформлять через портал госуслуг

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В третьем чтении Госдума приняла проект поправок Министерства финансов к закону об ОСАГО. Теперь страховщикам будет запрещено выставлять регрессные требования к сбитым пешеходам. А извещение о ДТП можно будет оформлять через портал государственных услуг. При этом, бумажные полисы уравниваются с электронными.

Также снимается запрет на перестрахование ОСАГО. Специалисты считают, что это необходимо в связи с участием РФ в ВТО и может вернуть на рынок схемы по выводу средств.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что в Госдуме изменили правила ОСАГО. Ряд поправок коснется порядка выплат и применения электронных полюсов. Такое нововведение должно будет упростить жизнь автомобилистам. Больше не нужно будет носить с собой бумажные документы, достаточно просто знать их номер. А еще это поможет бороться с липовыми страховками и упростит доступ к контролю для всех надзорных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU