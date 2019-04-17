Медведев поддержал идею совместить КАСКО и ОСАГО

СЕГОДНЯ 19:53 2019-04-17T19:53:54+03:00

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Во время выступления в Госдуме премьер Дмитрий Медведев одобрил идею совмещения КАСКО и ОСАГО.

Сейчас водители должны в обязательном порядке оформлять ОСАГО, но многие из них затем добровольно покупают КАСКО. По словам Председателя Правительства, автовладельцам будет гораздо удобнее приобретать сразу единый универсальный полис страхования. А в случае аварии водитель будет сам выбирать подходящий для него способ возмещения. Кроме того, это будет намного дешевле, так как не нужно будет переплачивать дважды.

Однако премьер отметил, что этот вопрос придется урегулировать юридически. Если законодательных противоречий не будет или их можно будет разрешить, то такой механизм будет внедрен.

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ИСТОЧНИК KP.RU