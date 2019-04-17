Франция изучает предложение Путина о помощи по реставрации Нотр-Дама

СЕГОДНЯ 19:09 2019-04-17T19:16:52+03:00

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Член комитета Сената Франции по финансам Жерар Лонге заявил, что Франция с большим интересом рассматривает предложение президента РФ Владимира Путина о помощи по реставрации собора Парижской богоматери.

- Мы как французы крайне тронуты солидарностью, которую выражают во всем мире и в частности в таких странах, как Россия, которые разделяют нашу культуру, историю, христианскую традицию, - отметил Лонге.

Напомним, сильнейший пожар в соборе Парижской богоматери произошел вечером в понедельник, 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. При этом структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, пожар может быть связан с реставрационными работами, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин выразил сочувствие Макрону и всему народу Франции в связи с пожаром в Нотр-Даме. Глава РФ предложил помощь российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703663" frameborder="0"></iframe> Нотр-Дам-де-Пари после разрушительного пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU