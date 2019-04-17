Эксперт оценил предложение США Турции о поставке новых систем ПВО

СЕГОДНЯ 19:44 2019-04-17T19:51:59+03:00

Он отметил, что место и. о. американского министра обороны занимает человек, который очень хорошо разбирается в экономике

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Член-корреспондент Академии военных наук, Сергей Судаков, прокомментировал недавнее заявление главы Минобороны Турции Хулуси Акара о том, что американская сторона предложила продолжить поставки систем противовоздушной обороны.

- США прекрасно понимают, что упустили шанс постоянного контроля и давления на Турцию. По большому счёту, вся политика, проводимая Эрдоганом, шаг за шагом демонстрировала США свою независимость, - подчеркнул Судаков в интервью RT.

Также он добавил, что место и. о. министра обороны США занимает человек, который очень хорошо разбирается в экономике.

- Он в большей степени не военный, а бизнесмен. Поэтому сейчас проходит тот раунд переговоров, согласно которому можно говорить о том, что наступает некая небольшая политика разрядки, из которой США хотят извлечь финансовую прибыль, - уверен Судаков.

Эксперт также отметил, что Америка так и не смогла убедить турецкие власти в том, что наличие американских противоракетных комплексов является гарантией их безопасности и суверенитета.

- По всем технико-тактическим характеристикам наши комплексы С-400 превосходят те аналоги, которые предлагают США, - подытожил Судаков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что переговоры США и Турции по российским С-400 вновь провалились. Вашингтон считает наши ЗРК угрозой для своих истребителей, Анкара же не планирует отказываться от их установки.

Появилось видео перехвата ракет силами сирийской ПВО.

ИСТОЧНИК KP.RU