2019-04-17T19:53:44+03:00
Общество

Система подбора управленческих кадров работает

Владимир Путин отметил растущую конкуренцию среди госслужащих
Павел ЧЕРНЫШОВ
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17 апреля президент России Владимир Путин встретился с выпускниками программы подготовки кадрового управленческого резерва для госслужбы, известной как «школа губернаторов», сообщает ТАСС.

«Требования к управленцам возрастают, возрастает конкуренция для действующих начальников всех уровней - и регионального, и федерального», - сообщил глава государства.

Президент отметил, что в стране удалось выстроить целую систему подготовки молодых и подающих надежды, а также уже опытных и талантливых управленцев. Это сказывается на движении кадров позитивно, на формировании различного уровня команд.

Владимир Путин также выразил надежду на то, что качество управленческой работы на госслужбе будет постоянно расти, тем более, что «жизнь становится все сложнее».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики. Сегодня состоялся выпуск второго потока программы, некоторые участники которого получили назначения еще в процессе обучения.

Среди более чем 70 человек, прошедших обучение по программе управленческих кадров, - сотрудники органов государственной власти федерального и регионального уровней, топ-менеджеры государственных и частных компаний, а также главы регионов страны.

Первый выпуск программы состоялся в апреле 2018 года. В состав второго потока, со слушателями которого 17 апреля встретился глава государства, вошли 24 финалиста конкурса управленцев "Лидеры России", в том числе уже занявшие в 2018 году ряд государственных должностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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