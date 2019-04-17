В Интернете выставили на продажу тлеющие угли с пожара в Нотр-Даме
На сайте eBay разместили объявление о продаже углей с пожара во французском Нотр-Даме.
Объявление появилось во вторник, 16 марта, буквально на следующий день после пожара и вызвало возмущение у других пользователей. Его автор предлагал "горячие угли" всего за 99 пенсов (83 рубля). Однако руководство EBay оперативно удалило "возмутительное" объявление. С публикации сняли также предложение о продаже фрагмента деревянных конструкций Нотр-Дама, сообщает издание Daily Mail.
Также оперативно были заблокированы объявления о о продаже футболок с надписью Je Suis Notre Dame. Это было сделано в соответствии с политикой компании. Она запрещает извлекать выгоду из трагедий и человеческих страданий.
Напомним, страшный пожар в соборе Парижской богоматери произошел вечером в понедельник, 15 апреля. Обрушился шпиль собора, также пламенем была объята несущая конструкция. При этом структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, пожар может быть связан с реставрационными работами, сообщает.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Франция изучает предложение Владимира Путина о помощи по реставрации Нотр-Дама. В понедельник, 15 апреля, произошел сильнейший пожар в соборе Парижской богоматери.
Нотр-Дам-де-Пари после разрушительного пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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