2019-04-17T20:54:21+03:00
В мире

В 2020 году саммит "большой двадцатки" пройдет в Саудовской Аравии

А в этом году представителей G20 примет японская Осака
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин на саммите G20 перечислил болевые точки мираВ ноябре прошлого года президент России Владимир Путин на саммите G20 перечислил болевые точки мираФото: REUTERS
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Ежегодный 15-ый саммит лидеров "большой двадцатки" пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 21-22 ноября 2020 года.

А в 2019 году представителей G20 примет японская Осака.

Напомним, "большая двадцатка" - клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Таким образом, в совокупности, G20 представляет 75% мировой торговли, сообщает агентство новостей SPA.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин на саммите G20 перечислил болевые точки мира. Саммит Большой двадцатки в Аргентине начался с жесткого выступления президента России. Более того, на мероприятии на фоне начавшегося охлаждения отношений Владимир Путин и Дональд Трамп впервые не пожали друг другу руки. На официальной церемонии фотографирования участников саммита Большой двадцатки президенты России и США стояли не очень близко, но в прежние времена это им не мешало.

Рукопожатие Путина и принца Саудовской Аравии на G20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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