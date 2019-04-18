2019-04-18T00:22:56+03:00
Общество

ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

Сервисы ограничивали своих клиентов в использовании других ресурсов по поиску сотрудников
Юлия ДИВЕЕВА
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ФАС обвиняет сервисы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru в нарушении закона о защите конкуренцииФАС обвиняет сервисы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru в нарушении закона о защите конкуренции
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подозревает сервисы по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru в ограничении использования своего программного обеспечения работодателями. В отношении компаний начато расследование.

Как выяснила ФАС, условия использования этих сервисов запрещают работодателям применять программное обеспечение для автоматизированного подбора персонала. При этом они блокировали пользователей, которые помимо их программы, использовали ПО сторонних разработчиков.

"Клиенты сервиса, в числе которых работодатели, кадровые агентства, столкнулись с проблемами при работе с одним из сервисов по поиску работы. Этот ресурс по поиску работы, ссылаясь на свои условия использования сервиса, начал блокировать учетные записи работодателей, использующих сторонние сервисы по автоматизированному подбору персонала при работе с сервисом по поиску работы", - говорится в сообщении на сайте ФАС.

По мнению антимонопольной службы, Headhunter, Superjob и Rabota.ru занимают в РФ доминирующее положение на рынке услуг по поиску работы и сотрудников в интернете. Поэтому действия можно квалифицировать как нарушение закона о защите конкуренции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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