2019-04-18T01:23:53+03:00
Наука

Ракета Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала площадки на Уоллопс-Айленд

Аппарат доставит на МКС около 3,5 тонн грузов
Юлия ДИВЕЕВА
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Старт ракеты Northrop Grumman Antares с космическим кораблем CygnusСтарт ракеты Northrop Grumman Antares с космическим кораблем CygnusФото: NASA
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В американском штате Вирджиния с пусковой площадки на Уоллопс-Айленд 17 апреля стартовала ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus. Пуск состоялся в 16:46 по местному времени (23:46 мск).

Аппарат везет на Международную космическую станцию (МКС) 3450 кг грузов, в том числе расходные материалы, необходимые для функционирования станции, а также научное оборудование.

Cygnus останется на станции до июля, а затем отстыкуется от МКС и будет находиться на орбите до декабря, пока не сгорит при входе в плотные слои атмосферы Земли, сообщает сайт NASA.

Помимо космического грузовика, Antares выведет на орбиту два микроспутника - 3U Cubesat c аэротермическим спектрометром и Indiana Cubesat, созданный студентами Университета штата Индиана, а также 60 ThinSats - сверхминиатюрые спутники, построенные учащимися школ в девяти штатах. Спутники ThinSats будут находиться на орбите в течение пяти суток, и все это время школьники будут получать с них сигналы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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