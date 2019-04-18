2019-04-18T02:13:46+03:00
Умные вещи

Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Журналисты крупных изданий получили для тестирования образцы, которые через день вышли из строя [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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У журналистов, тестировавших Samsung Galaxy Fold, смартфоны перестали работать через пару днейУ журналистов, тестировавших Samsung Galaxy Fold, смартфоны перестали работать через пару днейФото: СОЦСЕТИ
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Разочарованием стал складной смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким экраном. Об этом сообщили журналисты крупных изданий и блогеры, получившие от компании аппараты для тестирования. Сотрудники Bloomberg, CNBC, Quartz и The Verge, опробовали Galaxy Fold и почти одновременно написали на своих страничках в соцсетях, о том, что у их смартфонов погасли экраны.

После дня использования складного Samsung Galaxy Fold .Steve Kovach on Twitter

Обозреватель телеканала CNBC Стив Ковач сообщил, что у него перестала работать половина экрана уже через день пользования гаджетом. Тоже самое произошло и с телефоном журналиста издания Quartz Майка Мерфи.

А Марк Гурман из Bloomberg пожаловался, что как только он снял защитную пленку, на экране на месте сгиба образовалась трещина. Причем, у двух других его коллег трещина на экране появилась без удаления пленки. А через несколько часов экран у смартфона Гурмана и вовсе перестал подавать признаки жизни.

"И так, с разницей примерно в минуту мы: Стивен Ковач, Марк Груман, Дитер Бон, Тод Хаселтон, Маркус Браунли, - отдельно друг от друга выяснили, что Samsung Galaxy Fold у всех сломался!" - написал Майк Мерфи.

Журналист из The Verge Дитер Бон написал, что через два дня на дисплее его смартфона он обнаружил дефект - небольшую выпуклость. Он предположил, что внутри что-то сломалось, либо под экран попал мусор.

Блогер Маркес Браунли также сообщил о поломке экрана. Он заметил, что со смартфона начала слезать пленка, которая была похожа на защитную. Когда блогер полностью оторвал ее, экран сразу почернел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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