Парламент Греции принял решение потребовать от Германии выплат за оккупацию

СЕГОДНЯ 06:13 2019-04-18T06:13:49+03:00

Греческие депутаты считают, что Афины должны выставить Берлину счет за ущерб времен Первой и Второй мировых войн

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Предложение потребовать от Германии выплат за ущерб, причиненный во время Первой и Второй мировых войн, получило одобрение большинства в парламенте Греции. Теперь депутаты направят обращение в кабинет министров республики, чтобы соответствующие ведомства страны предприняли необходимые дипломатические и юридические действия.

Как передает Афинско-македонское агентство новостей, в парламенте Греции отметили, что претензии Афин по возмещению ущерба остаются без обсуждения, при этом "греческое государство никогда и никоим образом не отказывалось от своих претензий".

До этого инициативу поддержал премьер-министр Греции Алексис Ципрас. По его словам, требование к Берлину о выплате компенсаций — исторический и моральный долг Афин.

Напомним, сайт kp.ru в октябре прошлого года сообщал, что президент Греции Прокопис Павлопулос заявил на ужине в честь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, что власти Греции считают возможным потребовать через суд от ФРГ выплат вотерилго ещнрба за преступления, совершенные немецкими оккупантами в годы Второй мировой войны. Об этом заявил в Афинах на

Греческий лидер отметил, что требования его страны возместить взятый нацистами из Банка Греции в годы войны так называемый оккупационный заем, юридически еще действительны. Павлопулос уверен, что и выплату займа "возможно добиться в судебном порядке".

ИСТОЧНИК KP.RU