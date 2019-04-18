Названы вызывающие рак кишечника продукты

СЕГОДНЯ 06:47 2019-04-18T06:47:52+03:00

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Британские ученые выяснили, какой рацион может провоцировать у людей возникновение рака кишечника. Группа исследователей Оксфордского университета опубликовала результаты своей работы в журнале International Journal of Epidemiology.

Многолетние наблюдения онкологов показали, что опасность таится в красном мясе. Его ежедневное употребление даже в минимальных количествах значительно повышает риск возникновения этого заболевания. Так съеденные 76 граммов красного и обработанного мяса в день повышали вероятность заболеть раком кишечника на 20% по сравнению с теми, кто ел около 21 грамма мяса в день.

Оказалось, что при снижении количества ежедневного потребления именно красного мяса уменьшается и риск заболевания.

Также повышающим риск заболевания онкологи назвали алкоголь. Каждые 10 граммов спиртных напитков в день повышают опасность возникновения рака на 8%. А вот потребление клетчатки и злаков, особенно на завтраки, наоборот, на 14% снижают вероятность того, что у человека когда-нибудь будет рак кишечника.

Наблюдения проводилось в течение шести лет. Медики собирали и анализировали данные 500 тысяч пациентов. За это время у 2 609 человек в возрасте от 40 до 69 лет выявили рак кишечника. Рыба, птица, сыр, фрукты, овощи, чай и кофе не оказывали влияния на риск возникновения колоректального рака.

ИСТОЧНИК KP.RU