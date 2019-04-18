Погода в Москве на 18 апреля 2019 года: возможен небольшой дождь
Погода в Москве на 18 апреля 2019 года будет облачной с редкими прояснениями на небе. Местами по городу ожидается небольшой дождь.
Температура воздуха днем прогреется будет колебаться в пределах 8..10 градусов тепла, при этом ветер северного направления разовьет скорость 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров уйдут в немного в минус - до -1..1, а скорость ветряных потоков даже немного упадет. Осадков в темное время суток не ожидается, передает Гидрометцентр России.
Что касается атмосферного давления, то оно вот уже несколько дней остается повышенным. В четверг данный показатель будет составлять 757 миллиметров ртутного столба.
Сайт kp.ru писал о том, что к выходным московские улицы прогреются до 19 градусов тепла, а в отдельных районах температура может подняться еще выше. Особенно приятными обещают быть суббота и воскресенье.
ИСТОЧНИК KP.RU
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