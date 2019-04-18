2019-04-18T07:07:03+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 18 апреля 2019 года: возможен небольшой дождь

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 18 апреля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице пройдет небольшой дождьВ столице пройдет небольшой дождьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве на 18 апреля 2019 года будет облачной с редкими прояснениями на небе. Местами по городу ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха днем прогреется будет колебаться в пределах 8..10 градусов тепла, при этом ветер северного направления разовьет скорость 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров уйдут в немного в минус - до -1..1, а скорость ветряных потоков даже немного упадет. Осадков в темное время суток не ожидается, передает Гидрометцентр России.

Что касается атмосферного давления, то оно вот уже несколько дней остается повышенным. В четверг данный показатель будет составлять 757 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что к выходным московские улицы прогреются до 19 градусов тепла, а в отдельных районах температура может подняться еще выше. Особенно приятными обещают быть суббота и воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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