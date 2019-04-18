2019-04-18T07:17:40+03:00
Общество

В России могут ввести новый экологический налог

Правительство хочет стимулировать промышленников модернизировать очистные сооружения
Юлия ДИВЕЕВА
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В России хотят заменить платежи за сброс нечистот экологическим налогомВ России хотят заменить платежи за сброс нечистот экологическим налогомФото: Юлия РЕВИНА
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Новый экологический налог может появиться в России. Как сообщил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, финансовый блок правительства сейчас обсуждает возможность заменить для предприятий платежи за сброс неочищенных стоков на налог.

"Такой налог может быть дополнительным стимулом для "грязных" промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки", - рассказал Кириллов в интервью "Российской газете".

Он подчеркнул, что предприятиям, которые стремятся модернизировать свои очистные сооружения, правительство старается оказать поддержку. Например, государство субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такую помощь на общую сумму 5,3 миллиарда рублей получили по всей стране 40 предприятий.

Причина по которой хотят заменить платежи налогом - разница в наказании. За неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность. Как писал в начале апреля сайт kp.ru, Минфин разработал законопроект о включении еще 6 платежей в Налоговый кодекс, в том числе и экологический, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду. Однако ведомство тут же предложило ввести десятилетний мораторий на уголовную ответственность за неуплату "новых" налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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