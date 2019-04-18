Более 11 тысяч человек были эвакуированы из-за лесного пожара в Китае

СЕГОДНЯ 07:26 2019-04-18T07:26:18+03:00

В Китае из-за лесного пожара эвакуировали 11 тысяч человек Фото: REUTERS

В тушении возгорания задействованы не только люди, но также вертолеты, дроны и пожарные машины

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Не менее 11 тысяч человек были эвакуированы из города Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Причиной стал сильный лесной пожар, разгоревшийся близ горы Ципань.

Возгорание возникло в среду, 17 апреля, примерно в 13:50 по местному времени (08:50 мск). Пламя стремительно распространилось по всему лесу из-за сильного ветра, в результате вечером около 21:40 (16:40 мск) было решено эвакуировать местных жителей в более безопасные районы.

В тушении же пожара принимали участие более 4 тысяч человек, свыше 150 пожарных машин, шесть беспилотников и два вертолета. Данных о пострадавших пока не поступало, передает "Чжунго синьвэнь ван".

Сайт kp.ru писал о том, что сильный природный пожар вспыхнул в Китае также в конце марта. Тогда при тушении погибли 30 сотрудников спасательной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU