Медведев заявил, что в России проживают 19 миллионов бедных
Нынешний отчет Дмитрия Медведева в Госдуме был богат на признания, причем не самые лестные для правительства.
- Жизнь в стране далека от идеала, для которого мы работаем.
Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что они живут так, как жить не должны. Многие просто выживают! - заявил Медведев.
Социальный портрет бедности
Стоит отметить, что премьер-министр еще в феврале говорил об этих десятках миллионов россиян, которые живут за чертой бедности. Тогда он указал на тот факт, что все эти люди получают выплаты и пособию на основе лишь сухих цифр и статистики, а общая картина не должна быть столь обезличенной.
Было предложено составить социальный портрет бедности, чтобы можно было понимать специфику ситуации - как конкретный человек вообще оказался за чертой бедности и какие у него теперь возможности.
Сокращение уровня бедности в России
Если верить Росстату, то с каждым годом наше население живет все лучше и лучше, однако сами граждане в этом не так уверены. Статистика же настаивает - с 2014 года уровень бедности в нашей страны снизился до рекордных 12,9%, что объясняется индексацией пенсий и зарплат.
Если же верить социологам, то лишь 20% россиян верят заявлениям об отсутствии экономического кризиса в РФ, еще 68% не наблюдают никаких признаков выхода из стагнации.
Медведев: «В России 19 миллионов бедных».
ИСТОЧНИК KP.RU