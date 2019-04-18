2019-04-18T07:46:31+03:00
Политика

Медведев заявил, что в России проживают 19 миллионов бедных

Премьер-министр выступил с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Нынешний отчет Дмитрия Медведева в Госдуме был богат на признания, причем не самые лестные для правительства.

- Жизнь в стране далека от идеала, для которого мы работаем.

Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что они живут так, как жить не должны. Многие просто выживают! - заявил Медведев.

Социальный портрет бедности

Стоит отметить, что премьер-министр еще в феврале говорил об этих десятках миллионов россиян, которые живут за чертой бедности. Тогда он указал на тот факт, что все эти люди получают выплаты и пособию на основе лишь сухих цифр и статистики, а общая картина не должна быть столь обезличенной.

Было предложено составить социальный портрет бедности, чтобы можно было понимать специфику ситуации - как конкретный человек вообще оказался за чертой бедности и какие у него теперь возможности.

Сокращение уровня бедности в России

Если верить Росстату, то с каждым годом наше население живет все лучше и лучше, однако сами граждане в этом не так уверены. Статистика же настаивает - с 2014 года уровень бедности в нашей страны снизился до рекордных 12,9%, что объясняется индексацией пенсий и зарплат.

Если же верить социологам, то лишь 20% россиян верят заявлениям об отсутствии экономического кризиса в РФ, еще 68% не наблюдают никаких признаков выхода из стагнации.

Медведев: «В России 19 миллионов бедных».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко потратил почти $4 млн на предвыборную кампанию во втором туре
Более 11 тысяч человек были эвакуированы из-за лесного пожара в Китае
В России могут ввести новый экологический налог
Погода в Москве на 18 апреля 2019 года: возможен небольшой дождь
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Парламент Греции принял решение потребовать от Германии выплат за оккупацию
Танк "Армата" получил противоскользящее покрытие
Завершено последнее летное испытание обновленного ПО для Boeing 737 MAX
Мадуро: Центробанк Венесуэлы преодолеет санкции США
КНДР сообщила о тестировании тактического управляемого оружия
Президент Португалии подтвердил гражданство ФРГ погибших на Мадейре туристов
США и Китай могут в мае подписать торговое соглашение
Макрон назначил спецпредставителя по восстановлению Нотр-Дам-де-Пари
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Ракета Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала с площадки на Уоллопс-Айленд
В Польше загорелся американский грузовик
ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, Superjob и Rabota.ru
Посольство РФ в Португалии выясняет обстоятельства аварии автобуса с туристами
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство
В ДТП в Португалии погибли 28 человек