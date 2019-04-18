Медведев заявил, что в России проживают 19 миллионов бедных

СЕГОДНЯ 07:46 2019-04-18T07:46:31+03:00

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Нынешний отчет Дмитрия Медведева в Госдуме был богат на признания, причем не самые лестные для правительства.

- Жизнь в стране далека от идеала, для которого мы работаем.

Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что они живут так, как жить не должны. Многие просто выживают! - заявил Медведев.

Социальный портрет бедности

Стоит отметить, что премьер-министр еще в феврале говорил об этих десятках миллионов россиян, которые живут за чертой бедности. Тогда он указал на тот факт, что все эти люди получают выплаты и пособию на основе лишь сухих цифр и статистики, а общая картина не должна быть столь обезличенной.

Было предложено составить социальный портрет бедности, чтобы можно было понимать специфику ситуации - как конкретный человек вообще оказался за чертой бедности и какие у него теперь возможности.

Сокращение уровня бедности в России

Если верить Росстату, то с каждым годом наше население живет все лучше и лучше, однако сами граждане в этом не так уверены. Статистика же настаивает - с 2014 года уровень бедности в нашей страны снизился до рекордных 12,9%, что объясняется индексацией пенсий и зарплат.

Если же верить социологам, то лишь 20% россиян верят заявлениям об отсутствии экономического кризиса в РФ, еще 68% не наблюдают никаких признаков выхода из стагнации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703694" frameborder="0"></iframe> Медведев: «В России 19 миллионов бедных».

ИСТОЧНИК KP.RU