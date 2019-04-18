Порошенко потратил почти $4 млн на предвыборную кампанию во втором туре

СЕГОДНЯ 08:05 2019-04-18T08:05:27+03:00

В то же время его оппонент Зеленский израсходовал вдвое меньше средств

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Действующий президент Украины Петр Порошенко потратил 100 миллионов гривен (3,7 миллиона долларов) на избирательную кампанию во втором туре выборов главы государства 2019 года, в то же время его соперник кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский израсходовал в два раза меньше - 44,6 млн гривен (1,7 млн долларов).

Такие данные привело общественное движение "Честно", основываясь на промежуточных финансовых отчетах обоих политиков от Национального агентства по борьбе с коррупцией за период с 7 по 13 апреля.

Документы свидетельствуют о том, что Порошенко продолжает финансировать свою избирательную кампанию самостоятельно и в целом потратил уже более 500 млн гривен (18,5 млн долларов). Средства же на продвижение Зеленского выделяет партия "Слуга народа". За оба тура было потрачено порядка 147 млн гривен (5,44 млн долларов), передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года. Перед этим кандидаты планируют провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703132" frameborder="0"></iframe> Порошенко спел «Ти ж мене підманула».

ИСТОЧНИК KP.RU