3,5 тысячи первых предпенсионеров начали переучиваться новой профессии

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-18T09:53:57+03:00

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Первые предпенсионеры сели за парты, чтобы овладеть новой профессией. В апреле к обучению приступили 3,5 тысячи человек, еще четыре тысячи тех, кто не выйдет на пенсию в ближайшие годы, заключили договора на обучение. Они начнут осваивать новые знания и повышать квалификации совсем скоро.

По проекту «Старшее поколение» проходить обучение ежегодно должны не менее 7,5 тысяч предпенсионеров, пока же набирается не более 10%. Курсы финансируются за счет бюджета, но даже отсутствие платы пока не может заставить возрастных студентов записываться на курсы. Эксперты уверены, что проблема в том, что большинство пожилых людей, которым предлагают выучиться на сантехника, мастера маникюра, официанта или горничную, к такой полярной смене работы и статуса просто не готовы.

Единственный выход – это предлагать новые курсы для обучения. В большинстве своем взрослые люди – это уже состоявшиеся профессионалы своего дела. К тому же, вакансии официанта или горничной предполагают большие физические нагрузки, многим уже не позволяет здоровье, пишет газета «Известия».

В 2018 году в рамках пенсионной реформы возраст выхода на пенсию был увеличен. Женщины будут трудиться до 60 лет, а мужчины до 65 лет (подробности)

Ежегодно на программы переобучения будет выделяться около 5 миллиардов рублей. Программы будут длиться три месяца, средняя стоимость каждой составит 53 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU