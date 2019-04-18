Законопроект о новых правилах продажи сим-карт направлен на доработку

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-18T10:43:15+03:00

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Правительство готово поддержать законопроект, вводящий новые правила продажи сим-карт, но лишь при условии его доработки. Об этом говорится в соответствующем отзыве кабмина.

Сайт kp.ru писал о том, что с инициативой о внесении поправок с статью 44 закона "О связи" в конце 2018 года выступила сенатор Людмила Бокова. Она предложила запретить распространять сим-карты тем гражданам, которые не были уполномочены оператором на эту работу. Речь идет не только об уличной продаже, но и об онлайн-торговле. Также документ предполагает введение запрета на передачу сим-карт третьим лицам, сведения о которых не были получены в установленном порядке.

В кабмине посчитали, что такие меры действительно позволят усилить защиту общественной безопасности, и тут же указали на наличие "пробелов", которые могут создать правовую неопределенность. Так, например, необходимо уточнить, что именно подразумевается под запретом на передачу сим-карт третьим лицам, и будет ли он распространяться на членов семьи. Кроме того, предлагается запретить распространение сим-карт без заключения договора об оказании услуг связи, передает РБК.

ИСТОЧНИК KP.RU