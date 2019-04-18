2019-04-18T10:48:47+03:00
Политика

Шесть кораблей и подлодок пустят на металлолом

Вместо модернизации атомный флот было решено уничтожить. Это обойдется бюджету в 2,7 млрд рублей
Елена АКИМОВА
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Сразу шесть кораблей и подлодок утилизируют до 2021 годаСразу шесть кораблей и подлодок утилизируют до 2021 годаФото: Пауль ГУРИН
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К 2021 году сразу шесть кораблей и подводных лодок порежут на металлолом. В военном ведомстве данную информацию подтверждают и отмечают, что процедура утилизации обойдется в 2,7 миллиардов рублей.

Предрешена судьба двух тяжелых атомных ракетных крейсеров «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» проекта 1144 «Орлан» (крупнейшие в мире после авианосцев). И четырех атомных подлодок: К-448 «Даниил Московский», К-221 «Петропавловск-Камчатский», К-433 «Святой Георгий Победоносец» и К-232 «Подольск».

Изначально обсуждались проекты по модернизации четырех кораблей проекта «Орлан». В итоге из четырех построенных кораблей в строю до сих пор находится только «Петр Великий». Под программу модернизации пропадет только «Адмирал Нахимов». Вместо противокорабельных «Гранитов» он получит современные П-800 «Оникс» и «Калибр», современные комплексы ПВО «Полимент-Редут» с максимальной дальностью стрельбы до 150 км.». В будущем аналогичные обновления будут ждать «Петра Великого».

На утилизацию будут направлены три субмарины проекта 667 БДР «Кальмар» — ракетные подводные крейсера стратегического назначения, несущие по 16 межконтинентальных жидкостных ракет Р-29Р и торпеды. Служить оставят только две субмарины подобного класса - К-44 «Рязань» и БС-129 «Оренбург».

Утилизация АПЛ «Подольск» обойдется дороже всего. На ее разбор уйдет 975 млн рублей от общего бюджета. Утилизация остальных объектов оценивается от 250 до 400 млн рублей.

- Эти корабли были совершенными для своего времени, но их ресурс не безграничен. Многие в строю более 30 лет, наступает износ корпуса, основных систем. В какой-то момент капитально ремонтировать уже нет смысла. Далеко не все корабли можно перестроить под современное вооружение, сказал газете «Известия» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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