КНДР требует заменить Помпео на переговорах по денуклеаризации

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-18T10:57:23+03:00

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Руководство Северной Кореи требует заменить госсекретаря США Майка Помпео другим главным переговорщиком в рамках обсуждения вопроса денуклеаризации Корейского полуострова.

По данным агентства Bloomberg, Пхеньян хочет общаться с кем-то более "осторожным и зрелым". А издание NK News считает, что такое решение связано с недавним высказыванием Помпео. Американский политик заявил, что Вашингтон планирует завершить переговоры с Пхеньяном уже к концу 2019 года.

Сайт kp.ru писал о том, что последний саммит США-КНДР прошел не совсем удачно. Лидеры двух стран встретились во вьетнамском Ханое, чтобы обсудить достигнутый за последнее время прогресс в сфере разоружения, однако переговоры закончились даже раньше, чем планировалось и без подписания соглашений. После в Пхеньяне допустили приостановку диалога с Вашингтоном по денуклеаризации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694581" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU