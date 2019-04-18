«ПСЖ» на выезде проиграл «Нанту» 2:3 в чемпионате Франции

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-18T11:15:18+03:00

Изменить размер текста: A A

«ПСЖ» потерпел еще одно поражение. Теперь - на выезде. Матч против «Нанта» прошел в рамках 28-го тура чемпионата Франции, перенесенного из-за нестыковок в графике команд. «ПСЖ» на момент, когда матч должен был проводиться, играл с «Манчестером Юнайтед» на выезде, поэтому игра была перенесена.

В первом тайме счет открыл Дани Алвес, но уже спустя три минуты «Нант» сравнял счет. Перед перерывом форвард «Нанта» Маджид Уорис вывел свою команду вперед, а в начале второго тайма тот же Алвес оформил дубль. Правда, уже в свои ворота. Немного улучшил положение «парижан» Метехан Гюклю, однако от поражения «ПСЖ» это не спасло. Итог - поражение 2:3.

Тренер команды Томас Тухель извинился за подобную беспобедную серию «парижан»:

«Мы должны принести извинения, потому что невозможно так выступать, надевая футболку „ПСЖ“. Мы заслужили этот результат. Я не могу поверить, что это происходит с моей командой. Не знаю, сказывается ли волнение перед предстоящим финалом Кубка Франции», — цитирует RMC Тухеля.

Это уже третий матч подряд, который «ПСЖ» не может выиграть, все меньше становится дистанция между ним и ближайшими преследователями.

Неделю назад команда «ПСЖ» сыграл вничью (2:2) со «Страсбуром», а в минувшее воскресенье разгромно проиграл «Лиллю» (1:5).

Отрыв «ПСЖ» от «Лилля» по-прежнему составляет 17 очков, но по мере того, как «парижане» сдают позиции, отрыв уменьшается.

ИСТОЧНИК KP.RU