2019-04-18T11:10:19+03:00
Происшествия

В Москве в ДТП на шоссе Энтузиастов автомобиль заехал под трамвай

В результате аварии образовалась пробка в обе стороны
Марина ВЕНЦОВА
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В Москве в ДТП на шоссе Энтузиастов автомобиль заехал под трамвайВ Москве в ДТП на шоссе Энтузиастов автомобиль заехал под трамвайФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Служебный автомобиль городского Единого информационно-расчётного центра заехал под трамвай на шоссе Энтузиастов в Москве. В результате аварии на участке дороги между улицами Буракова и Авиамоторной в обе стороны образовалась большая пробка из трамваев.

Кроме того, в настоящий момент, как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, на проезжей части много транспорта не может продолжить движение из-за того, что рельсы перекрыты участниками ДТП.

Ранее сайт kp.ru писал, что на юге Москвы легковой автомобиль столкнулся с трамваем, в результате травмы получили два человека. Авария произошла на Новоспасском Мосту в районе Дербеневской набережной. На место сразу прибыла бригада скорой помощи, которая осмотрела пострадавших. Травмы оказались незначительными. Авария не отразилась на движении транспорта на участке, где произошло столкновение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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