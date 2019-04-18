Зеленский высказался в пользу героизации Бандеры

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-18T11:12:10+03:00

Против декоммунизации кандидат в президенты Украины также ничего не имеет

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Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что не имеет ничего против героизации националиста Степана Бандеры, а декоммунизация, по его мнению, вовсе является "нормальным" явлением.

"Общество выбрало - и нормально. Есть неоспоримые герои. Степан Бандера - герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины", - сказал шоумен.

При этом он добавил, что все же не стал бы присваивать имя националиста различным улицам столь часто. То же самое касается и Тараса Шевченко. Зеленский заявил, что очень уважает "потрясающее" творчество этого писателя, но нужно помнить и других героях искусства, литературы и Украины в целом.

"Я считаю, что, когда мы такое количество улиц, мостов называем одним и тем же именем - это не совсем правильно", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина,

Сайт kp.ru писал о том, что 21 апреля 2019 года на Украине состоится второй тур выборов президента страны. В борьбе за руководящий пост Зеленскому предстоит столкнуться с действующим главой государства Петром Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU