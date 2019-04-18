Собор Парижской Богоматери не будут закрывать для посетителей на время реконструкции

СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-18T11:19:15+03:00

Собор Парижской Богоматери не буду закрывать для посетителей на период пятилетней реконструкции Фото: REUTERS

Ранее президент Франции Эммманюэль Макрон заявил о намерении провести реконструкцию Нотр-Дама за пять лет

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Министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что собор Парижской Богоматери, в котором в ночь с 15 на 16 апреля произошел разрушительный пожар, не будет закрыт для посетителей на период его реконструкции.

"Нет, не думаю", - сказал министр культуры в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос о том, будет ли закрыт собор в течение пяти лет.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении провести реконструкцию собора за пять лет. Кроме того, как ранее писал сайт kp.ru, глава государства назначен спецпредставитель президента по восстановлению Нотр-Дама. Им стал генерал Жан-Луи Жиоржелен, который ранее возглавлял генеральный штаб французских вооруженных сил.

Напомним, вечером 15 апреля на крыше Нотр-Дама-де-Пари произошел пожар, потушить который удалось только спустя 12 часов. За это время сгорело две трети всей кровли, внутреннее убранство, шпиль и часы. При тушении пожара пострадали двое полицейских и один работник спасательной службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU