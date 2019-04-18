2019-04-18T11:29:28+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский готов распустить Верховную Раду в случае победы на выборах

Проблема может возникнуть лишь с законодательными сроками, в которые эта процедура должна уложиться
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что его команда рассмотрит вариант роспуска Верховной Рады в случае победы на выборах. Проблема может возникнуть лишь с законодательными сроками проведения данной процедуры, которая должна быть завершена за шесть месяцев до следующих выборов,

"Я боюсь, что я не успею", - признался Зеленский, добавив, что ему было бы это выгодно.

Ведь если парламент не будет перезапущен, велика вероятность того, что Рада станет абсолютно неконтролируемой. Не то, чтобы шоумен очень хотел управлять законодательным органом - он считает это "неправильным", но подачу президентских инициатив никто не отменял.

"Давить на судей или антикоррупционные органы, как это делает действующая власть просто по телефону, я этим заниматься не собираюсь. Мы будем строить государство так, как мы видим, как мы хотим. Только по закону", - сказал кандидат в президенты в интервью агентству РБК-Украина.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Зеленский рассказал также о своей позиции по декоммунизации Украины и героизации националиста Степана Бандеры.

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

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