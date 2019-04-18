Госдума приняла закон об ипотечных каникулах

СЕГОДНЯ 11:35 2019-04-18T11:38:52+03:00

Документ предусматривает льготный период продолжительностью до полугода для заемщика, который оказался в трудной жизненной ситуации

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Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об "ипотечных каникулах", который был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с председателем парламента Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Поручение об установлении льготного периода для заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, дал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Закон предусматривает установление льготного периода, так называемых ипотечных каникул, продолжительностью до шести месяцев по просьбе заемщика, в случае трудной жизненной ситуации. Например, это может быть временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%, потеря кормильца, признание инвалидом I или II группы.

За реструктуризацией кредита можно было обращаться в свой банк и раньше. Однако решение о вопросе предоставление льготного периода и его условиях принимал банк самостоятельно.

Напомним, в первом чтение законопроект, как ранее писал сайт kp.ru, был одобрен 21 марта, во втором – 16 апреля. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU