Госдума приняла закон об ипотечных каникулах
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об "ипотечных каникулах", который был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с председателем парламента Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Поручение об установлении льготного периода для заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, дал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.
Закон предусматривает установление льготного периода, так называемых ипотечных каникул, продолжительностью до шести месяцев по просьбе заемщика, в случае трудной жизненной ситуации. Например, это может быть временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%, потеря кормильца, признание инвалидом I или II группы.
За реструктуризацией кредита можно было обращаться в свой банк и раньше. Однако решение о вопросе предоставление льготного периода и его условиях принимал банк самостоятельно.
Напомним, в первом чтение законопроект, как ранее писал сайт kp.ru, был одобрен 21 марта, во втором – 16 апреля. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
ИСТОЧНИК KP.RU