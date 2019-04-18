2019-04-18T11:58:42+03:00
Политика

Николай Валуев оценил новый экологический налог

По мнению депутата, это поможет и государству и бизнесу
Елена АКИМОВА
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Правительство надеется, что экологический налог подтолкнет бизнес использовать новые системы защиты окружающей средыПравительство надеется, что экологический налог подтолкнет бизнес использовать новые системы защиты окружающей средыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В России может появиться новый экологический налог. Речь идет не просто о платежах за вредные выбросы предприятий, а о рычаге, который подтолкнет организации к внедрению современных очистительных технологий в производство. Для бизнеса, который готов устанавливать современные очистные сооружения будет льготные кредиты и другие преференции.

- В принципе, мы не изобретаем велосипед. В Европе давно продвигают производство, внедряют новые методы для того, чтобы наносить как можно меньший вред окружающей среде. Государство должно всячески подталкивать бизнес к такому шагу, помогать различными субсидиями, льготами и пр. В принципе, это обоюдный процесс, — комментирует ИА «НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

Сайт kp.ru писал, что финансовый блок правительства сейчас обсуждает возможность заменить для предприятий платежи за сброс неочищенных стоков на налог. Причина по которой хотят заменить платежи налогом - разница в наказании. За неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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