В Минобороны подтвердили, что обломки индийского спутника угрожают МКС
Обломки сбитого Индией спутника могут представлять угрозу для Международной космической станции. Такое заявление сделал старший помощник начальника отделения Главного центра разведки космической обстановки Роман Фаттахов.
Сайт kp.ru писал о том, что 27 марта Вооружённые силы Индии намерено сбили один из своих спутников в рамках испытания новой противоспутниковой ракеты. Аппарат был успешно уничтожен на околоземной орбите, а сотни его обломков разлетелись в разные стороны.
"В результате разрушения аппарата образовалось более 100 обломков, которые в будущем могут создать угрозу МКС", - сказал Фаттахов, выступая на конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы".
По его мнению, в среднесрочной перспективе такая ситуация может привести к затруднению доступа в космическое пространство, передает ТАСС.
Между тем, ранее о существующий угрозе для МКС заявили также в руководстве Роскосмоса.
ИСТОЧНИК KP.RU