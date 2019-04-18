В Минобороны подтвердили, что обломки индийского спутника угрожают МКС

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-18T12:01:55+03:00

Сложившаяся ситуация может привести к затруднению доступа к космосу

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Обломки сбитого Индией спутника могут представлять угрозу для Международной космической станции. Такое заявление сделал старший помощник начальника отделения Главного центра разведки космической обстановки Роман Фаттахов.

Сайт kp.ru писал о том, что 27 марта Вооружённые силы Индии намерено сбили один из своих спутников в рамках испытания новой противоспутниковой ракеты. Аппарат был успешно уничтожен на околоземной орбите, а сотни его обломков разлетелись в разные стороны.

"В результате разрушения аппарата образовалось более 100 обломков, которые в будущем могут создать угрозу МКС", - сказал Фаттахов, выступая на конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы".

По его мнению, в среднесрочной перспективе такая ситуация может привести к затруднению доступа в космическое пространство, передает ТАСС.

Между тем, ранее о существующий угрозе для МКС заявили также в руководстве Роскосмоса.

ИСТОЧНИК KP.RU