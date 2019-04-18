Забайкалье получит больше 50 машин скорой помощи

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-18T12:04:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Благодаря дальневосточной субсидии до конца 2019 года Забайкальский край получит более 50 новых машин скорой помощи на 136,5 млн рублей, сообщило агентство ТАСС. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в четверг во время рабочей поездки в Читу вручил врио губернатора Александру Осипову сертификат на их приобретение.

В марте правительственная подкомиссия одобрила дополнительное финансирование Забайкалью 9,4 млрд рублей для развития социальной инфраструктуры. Эти деньги регион получит до 2021 года. Средства пойдут на развитие 72 мероприятий. Почти 3,5 млрд рублей поступят в край уже в этом году.

«Я знаю, как вы бились, защищая потребность объектов медицины, - пояснил Александр Козлов, обращаясь к врио губернатора Забайкальского края. - И наша задача, чтобы в течение года эти 54 автомобиля приехали в регион».

По словам Александра Осипова, край остро нуждается в новых машинах скорой помощи.

«У нас на самом деле сложная ситуация, особенно в районах. Не хватает машин, дороги протяженные. Врачи не всегда могут в сроки добраться до пациентов, что приводит и к плохим последствиям - осложнениям и, к сожалению, повышенной смертности», - добавил глава региона.

И.о. министра здравоохранения края Александр Мироманов уточнил ТАСС, что новые автомобили должны поступить в область к концу лета. Речь идет о двух передвижных фельдшерско-акушерских пунктах и 52 автомобилях скорой помощи, в том числе восьми автомобилях класса С для оказания высокотехнологичной помощи. Новые машины получат Забайкальский центр медицины катастроф, станция скорой медицинской помощи в Чите и около 15 центральных районных больниц по всему краю.

Напомним, в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федерального округа. На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU