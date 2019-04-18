СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-18T12:17:12+03:00

В России названы регионы-лидеры по числу жителей с хроническими заболеваниями Фото: Александр ГЛУЗ

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Росстат в ходе опроса, проведенного в минувшем году, установил регионы России, в которых проживает наибольшее и наименьшее число россиян с хроническими заболеваниями.

Так, было установлено, что чаще всего на наличие хронических заболеваний жаловались жители из Кировской области (37,3%). На втором и третьем месте расположились Орловская и Белгородская области, в которых 37,1% и 36,5% жителей соответственно страдают хроническими заболеваниями. Далее идут Архангельская (36,4%) и Псковская (35,9%) области.

В рейтинге регионов с самыми здоровыми жителями лидером является Чечня. Там 95% жителей сообщили, что не имеют хронических заболеваний. На втором месте находится Ямало-Ненецкий административный округ (86,2%), на третьем - Севастополь (85,1%). Далее идут Чукотка (83,6%) и Дагестан (83,2%).

Что касается, жителей Москвы и Санкт-Петербурга, то они оказались в середине рейтинга, передает результаты опроса RT. О наличии хронических заболеваний здесь заявили 26% и 32% респондентов соответственно.

Данный опрос был проведен Росстатом в 2018 году. В нем приняли участие жители всех регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU