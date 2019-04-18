Минкульт России не планирует выделять средства на ремонт Нотр-Дама

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-18T12:54:07+03:00

Слова главы ведомства Владимира Мединского об оказании помощи Парижу, относились к добровольным пожертвованиям граждан, а не к бюджету страны

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Министр культуры России Владимир Мединский не предлагал выделять деньги на восстановление собора Парижской Богоматери из бюджета страны - речь шла о сборе пожертвований с неравнодушных граждан. Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее слова министра о сборе средств на помощь парижанам разлетелась по всем новостным порталам и вызвала волну возмущения среди общественности. Россияне писали о том, что и в нашей стране много нуждающихся в ремонте исторических объектов, поэтому отсылать деньги за границу не рационально.

"Праведный гнев" правильный, а вот адресат - неправильный. Ну не призывал министр собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия", - прокомментировала ситуацию замминистра культуры Алла Манилова.

Она указала на то, что речь шла о начале добровольного сбора средства, но, похоже, "в устах чиновника любые деньги воспринимаются как бюджетные". Что касается помощи в восстановлении Нотр-Дама, то ведомство готово предоставить своих специалистов в области реставрации, если об этом попросят сами французы, передает "Интерфакс".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU