2019-04-18T13:05:33+03:00
Общество

ВЦИОМ: большинство жителей России способны распознать фейковую новость

При этом 47% опрошенных заявили, что не встречали такие новости в СМИ и интернете
Марина ВЕНЦОВА
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ВЦИОМ: большинство россиян способны распознать фейковую новость в СМИ и интернетеВЦИОМ: большинство россиян способны распознать фейковую новость в СМИ и интернетеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 62% россиян утверждают, что могут догадаться о недостоверности новости, которая опубликована в СМИ и интернете.

"Большинство опрошенных (62%), столкнувшихся с ложной информацией в СМИ и интернете, с самого начала подозревали, что тут что-то нечисто, а среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга эта доля выше - 74%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

При этом чуть больше трети (31%) респондентов отметили, что сначала поверили в достоверность новости и лишь потом узнали, что она ложная. 47% опрошенных утверждают, что не встречали фейковые новости в прессе. В то же время 31% опрошенных заявили, что сталкивались с ними в интернете, 20% - на телевидении, 7% - в газетах, 5% - на радио.

Кроме того, 74% граждан России считают, что в большинстве случаев ложная информация была опубликована в СМИ умышленно, и лишь 17% уверены, что она появилась случайно, из-за непреднамеренной ошибки журналистов и редакторов.

Опрос был проведен 16 апреля 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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