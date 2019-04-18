2019-04-18T13:19:22+03:00
Авто

В России отзывают две модели Mercedes

В машинах выявлены проблемы с подушками безопасности
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Mercedes отзывает из России автомобили X-ClassMercedes отзывает из России автомобили X-ClassФото: производителя
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Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 762 автомобилей Mercedes-Benz в России. В этих машинах выявлены неполадки с подушками безопасности и системой экстренного вызова помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

В частности, отзыву подлежат 739 пикапов Mercedes-Benz X-Class, которые были произведены с января по декабрь прошлого года. Это решение компания приняла в связи с неисправностью автоматической системы экстренного вызова. Эксперты установили, что вызов в случае ЧП не срабатывает, а это значит, что в экстренной ситуации спасателям не поступит сигнал, и они не смогут оказать своевременную помощь водителю, пишет ФАН.

Кроме того под отзыв попали 23 автомобиля Mercedes-Benz Sprinter V-Class, которые были реализованы с начала текущего года. В них специалисты зафиксировали проблемы со срабатыванием подушек безопасности. При подаче сигнала об аварии в этих автомобилях может оторваться пластмассовая крышка, что нанесет травму пассажирам, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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