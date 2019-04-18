2019-04-18T13:35:16+03:00
Политика

Песков подтвердил, что советник Трампа встретился с представителями Кремля

По словам пресс-секретаря российского лидера, Фиона Хилл обсуждала с администрацией президента вопросы двусторонних отношений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков подтвердил, что советник Трампа встретился с представителями КремляПесков подтвердил, что советник Трампа встретился с представителями КремляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С советником президента США Дональда Трампа по РФ, членом совета нацбезопасности Фионой Хилл администрация российского лидера Владимира Путина обсуждала двусторонние отношения стран, но вопрос возможной встречи двух президентов никто не поднимал. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Были встречи в администрации, да. С Ушаковым» - сказал он журналистам в ответ на вопрос о встречи Хилл с кем-либо из представителей Кремля, добавив, что обсуждались «вопросы двусторонних отношений».

«Нет», - ответил пресс-секретарь российского лидера на вопрос о том, обсуждалась ли тема возможной встречи президентов двух государств.

Ранее, российские СМИ сообщили о том, что в Москву прибыла американская делегация во главе с Фионой Хилл. Тогда ни одна из двух сторон не делала официальных заявлений касательно визита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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