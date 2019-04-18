2019-04-18T13:42:57+03:00
Происшествия

Умер Брэдли Уэлш из фильма "На игле-2": актера застрелили неизвестные

В минувшую среду, 17 апреля, в Великобритании умер Брэдли Уэлш
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Эдинбурге застрелили актера фильма "На игле-2"В Эдинбурге застрелили актера фильма "На игле-2"Фото: кадр из фильма
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В Великобритании трагическим образом умер Брэдли Уэлш, сыгравший одну из ролей в фильме "На игле-2". Бывшего боксера застрелили возле его собственного дома в Эдинбурге.

Инцидент произошёл вечером в среду, 17 апреля. Сотрудники полиции прибыли на место, получив сообщение о стрельбе. В результате в районе Вест-Энд был обнаружен тяжелораненый мужчина, который скончался еще до приезда медиков. Уже после погибшего опознали как 42-летний уроженца Уэльса Брэдли Уэлша.

Что именно произошло тем вечером возле дома актера, пока неизвестно. Сведений о задержаниях не поступало. Правоохранители продолжают расследование.

"Офицеры продолжат обеспечивать присутствие в этом районе, чтобы взаимодействовать с общественностью и собирать информацию, которая может помочь в расследовании", - передает издание Scotsman со ссылкой на полицию.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Великобритании скончался еще один представитель киноискусства. Юная звезда фильма "Облачный атлас" Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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