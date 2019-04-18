2019-04-18T13:59:33+03:00
Общество

Большинство россиян способны распознать фейковую новость

При этом 47% опрошенных ВЦИОМ сообщили, что не встречали такие новости
Павел ЧЕРНЫШОВ
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62% россиян считают, что могут догадаться о недостоверности новости, опубликованной в газете и интернете. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в четверг Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Большинство опрошенных (62%), столкнувшихся с ложной информацией в СМИ и интернете, с самого начала подозревали, что тут что-то нечисто, а среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга эта доля выше - 74%, - цитирует сообщение агентство ТАСС. - При этом почти треть (31%) опрошенных отметили, что сначала поверили в достоверность новости и лишь потом узнали, что она ложная».

Опрос показал, что 47% респондентов не встречали фейковые новости в СМИ. В то же время 31% опрошенных заявили, что сталкивались с ними в интернете, 20% - на телевидении, 7% - в газетах, 5% - на радио.

Большинство опрошенных (74%) также высказали мнение, что обычно ложная информация публикуется умышленно. При этом 17% считают, что она появилась случайно, из-за непреднамеренной ошибки журналистов и редакторов.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16 апреля 2019 года. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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