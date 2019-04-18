2019-04-18T14:19:17+03:00
Политика

Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится во второй половине апреля

В Кремле подтвердили, что лидер КНДР посетит нашу страну по приглашению российского коллеги
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Во второй половине апреля 2019 года состоится встреча президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Глава КНДР прибудет в нашу страну по приглашению своего российского коллеги. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"По приглашению Владимира Путина Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля", - говорится в сообщении на сайте администрации.

"КП" писала о том, что последние недели все СМИ писали о готовящейся поездке лидера КНДР в Россию. В Москве эту информацию подтверждали, однако подробности долгое время не появлялись.

Точная дата и место проведения двустороннего саммита до сих пор неизвестны, однако существует несколько вариантов. Так, например, Yonhap считает, что политики могут встретиться 24 апреля на Дальнем Востоке, в частности, во Владивостоке, или 26 – 27 апреля в Китае, куда Путин прибудет на одно из мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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