Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-18T14:45:30+03:00

Узкопрофильные эксперты в добывающей промышленности ценятся в них не меньше IT специалистов

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Самая высокая зарплата предлагается работодателями не в Москве, и даже не в других городах федерального значения -лидерами по оплате труда за март 2019 года стали Якутия и Чукотка.

Такие результаты получили специалисты общероссийской базы вакансий "Работники в России", проанализировав архив, они составили рейтинг регионов с наиболее высокой заявленной оплатой труда, итоги анализа прокомментировал Роструд. Первое место в нем заняла Якутия с средней зарплатой в 70 тысяч рублей, за ней идет Чукотка, где работодатели готовы ежемесячно выплачивать специалистам 50 тысяч рублей, закрывает тройку лидеров рейтинга Ямало-Ненецкий АО - 45.5 тысяч рублей в среднем.

«Вакансии предприятий Дальнего Востока действительно являются одними из наиболее привлекательных. По данным “Работы в России” за март этого года, средняя предлагаемая заработная плата в Якутии составила порядка 70 тыс. рублей», – передает "Российская газета" слова зам. руководителя Роструда Дениса Васильева.

Самые высокооплачиваемые предложения компаний актуальны для Республики Саха и связанны с угольной и добывающей промышленностью: так, на должности машиниста буровой установки специалист может зарабатывать от 215 тысяч рублей, а водитель бульдозера - от 152 тысяч.

Интересно, что Москва с указанной оплатой в 41 тысячу, в списке находится лишь на 6 месте, уступив Магаданской области и Камчатскому краю.

Рейтинг составляли на основе анализа почти 1.5 миллионов вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU