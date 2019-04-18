Отсутствие контактов между соседями – ненормально: Путин на встрече с президентом Эстонии
В четверг, 18 апреля, на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд российский лидер Владимир Путин назвал ненормальным отсутствие контактов между официальными лицами, между соседями.
«Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями - это, конечно, ненормально», - заявил российский лидер.
На встрече с главой прибалтийской республики Путин отметил, что «давно не виделись». Он добавил, что последняя встреча между государствами на высшем уровне состоялась около десяти лет назад.
Российский президент отметил, что у Москвы и Таллина «объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря, здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, вопросы, связанные с транспортом, с транзитом». «В общем, вопросов много, конечно», - заключил он.
Сама эстонский президент отметила, что ее присутствие в российское столицей свидетельствует о намерении сотрудничать с Россией.
Напомним, президент Эстонии приехала в Москву на открытие отреставрированного исторического здания посольства республики. Ее рабочий визит в Россию является первым за восемь лет. В последний раз экс-президент прибалтийской республики Тоомас Хендрик Ильвес посещал нашу страну в 2011 году на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU