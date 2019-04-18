Отсутствие контактов между соседями – ненормально: Путин на встрече с президентом Эстонии

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-18T14:55:08+03:00

Глава российского государства отметил, что у Москвы и Таллина «объективно есть общие интересы»

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В четверг, 18 апреля, на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд российский лидер Владимир Путин назвал ненормальным отсутствие контактов между официальными лицами, между соседями.

«Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями - это, конечно, ненормально», - заявил российский лидер.

На встрече с главой прибалтийской республики Путин отметил, что «давно не виделись». Он добавил, что последняя встреча между государствами на высшем уровне состоялась около десяти лет назад.

Российский президент отметил, что у Москвы и Таллина «объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря, здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, вопросы, связанные с транспортом, с транзитом». «В общем, вопросов много, конечно», - заключил он.

Сама эстонский президент отметила, что ее присутствие в российское столицей свидетельствует о намерении сотрудничать с Россией.

Напомним, президент Эстонии приехала в Москву на открытие отреставрированного исторического здания посольства республики. Ее рабочий визит в Россию является первым за восемь лет. В последний раз экс-президент прибалтийской республики Тоомас Хендрик Ильвес посещал нашу страну в 2011 году на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU